退休女墮網戀騙局 遭「工程師」呃千萬

寂寞的心何其多，再有女士陷入網上情緣，慘失千萬元！香港島一名女子前年在網上認識一名男子，對方訛稱自己是韓國籍工程師，擄獲女事主芳心後，自稱患上肺癌晚期，急需錢換器官。女事主救愛郎心切，竟在十個月內將近千萬元積蓄存入對方戶口，豈料對方收錢後即失聯，她才如夢初醒，上月報案求助。



張姓女事主今年51歲，家住港島南區，為退休人士。她2021年9月在Instagram上認識一名男子，對方自稱身在波蘭的韓國籍工程師，兩人言談甚歡，其後透過WhatsApp聯絡。在男子甜言蜜語下，張女墮入糖衣陷阱，與他發展成網上戀人。男子見時機成熟，自稱患上肺癌晚期，急需醫療費做緊急器官移植手術，否則性命難保。張女為救「愛郎」，按對方指示，由前年9月至去年2月期間，先後共35次將近780萬港元轉入8個銀行帳戶。



男子得手後，貪得無厭，去年5月又假稱只剩下3個月性命，承諾將其600萬美元資產轉給張女作償還，但張女須先預付行政費。張女再按對方指示，去年5至7月期間，共9次向兩個銀行帳戶再匯入逾180萬港元。對方收錢以後，不知所終。沉溺愛海的張女如夢初醒，懷疑受騙，於是1月13日向警方報案。目前案件列作以欺騙手段取得財產處理，由西區警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。



此外，警方在守望者FB提醒，1月至今已接報至少13宗關於外幣兌換或充值服務的網購騙案，最高一宗損失近7.5萬元，總損失金額逾28萬元，形容「胡亂光顧『太空』外幣兌換服務，金錢隨時畀騙徒轉上太空！」此外，過去一周，海鮮食品在高危網騙貨品排行榜排第一，超越演唱會門票。