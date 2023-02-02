澳門「金巴」推港澳來回優惠

澳門通關後加強推優惠吸引旅客，俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士，昨日推出港澳線「買去程送回程」優惠，至3月31日結束。惟回程不可與去程同日，優惠對象為港人，以鼓勵到澳旅遊。



優惠每日名額有限，送完即止。此外，民建聯代表團日前訪問澳門，認為港府應借鑒澳門的經驗，推出類似宣傳。



本地方面，港府今日會啟動「你好，香港！」全球大型宣傳活動，消息指，將會公佈派發50萬張機票的安排，主要惠及旅客及本地居民。旅發局亦會向抵港旅客派發消費優惠券，用以兌換飲品或其他禮品。