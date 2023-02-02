沙田禾輋醒獅意外 舞獅頭男墮地受傷

每逄農曆新年，各大商場及街市都會安排舞獅採青，以求生意興隆；不過，沙田禾輋廣場昨日就發生舞獅表演意外，舞獅頭男子從高處墮地，受傷送院。



一隊醒獅舞隊在昨午2時許，於禾輋邨街市向商販拜年，期間舞隊行至一菜檔對開時，負責獅尾的師傅突然失平衡跣倒，負責舞獅頭的28歲張姓男子，隨即從兩米高處墮下，後腦及手腳受傷，清醒送往威爾斯醫院治理；現場遺下一對屬於醒獅隊的手套。

據了解，涉事舞獅團為「蔡李佛北勝黃國勇龍獅團」，案件暫列作「有人意外受傷」。