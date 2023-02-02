8000萬頭獎今晚攪出 六合彩提早上午11時開售

馬會指出，由於對上兩期六合彩，未有幸運兒以全注10元獲中頭獎，有超過6,200萬元多寶累積撥入至今日的攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。為方便市民購買彩票，場外投注處今天將提早於上午11時服務。各熱門投注站勢將出現人龍。



馬會早前表示，兩個兔年「幸運號碼」分別為「2」號及「12」號，在之前3次兔年新春金多寶攪珠中，分別被攪出兩次。另根據馬會資料，中環士丹利街投注站售出最多頭獎彩票；第二位是屯門市廣場投注站。