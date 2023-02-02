外交部批英借BNO干預港事務

英國政府推出BNO簽證兩周年。英國內政部表示，已經向14.45萬名港人批出簽證，讓他們在英國居住和工作。外交部駐港公署表達強烈譴責，英國內政部打着所謂BNO簽證新政策兩周年旗號大放厥詞，妄談所謂「對港責任」，赤裸裸干預香港事務和中國內政。



發言人指，英方打「BNO牌」就是企圖將更多港人作為英方自身炒作政治議題、獲取經濟私利、轉嫁國內矛盾的籌碼，所謂BNO政策注定只是又一場難以為繼的偽善表演。署方敦促英方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止借BNO問題為反中亂港份子包庇開脫，放棄干預香港事務和中國內政。



英國內政部指，會繼續維護對香港人民的道義和歷史承諾，期待會有更多合資格港人到英國。