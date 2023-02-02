儲局加息0.25厘 三月再加



美國聯儲局一連兩日議息，今晨三時公佈議息結果，儲局今次加息0.25厘，聯邦基金利率升至介乎4.5至4.75厘。由於通脹已放緩但仍偏高，儲局認為適宜繼續加息。本港最優惠利率（P）今次或不跟隨向上。現時市場最普遍預期依然是美國聯儲局3月再多加0.25厘後，美國利息將會在4.75至5.00厘見頂橫行，並在11月有機會減息。

杜指中段跌355點

在儲局公佈議息結果後，外圍股市觀望氣氛濃厚，走勢偏弱。美股杜指中段報33730點，跌355點；標普指數中段報4053點，跌23點；納斯達克指數中段報11543點，跌41點。



經濟數據方面，美國人力資源機構ADP公佈，今年1月，私人企業職位增加10.6萬個，市場預期為增加18萬個，即是低於預期。對上一個月則增加23.5萬個。

對於美國息口去向，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡稱，聯儲局假若加0.25厘，便符合市場預期，預計3月議息時，將再加息0.25厘，下半年維持不變，明年開始減息。她預計今次加息後，P亦將跟隨加0.25厘，而因聯儲局今年降息機會不大，P回調空間少，今年將維持在較高水平，拖累樓市需求和樓價表現，進而抑制居民消費意願。她又預計，港元拆息水平將回升。整體而言，在中國疫後重開利好因素下，美國加息對香港經濟的負面影響不大，香港經濟更直接受到中國政策和經濟狀況影響。

光銀國際董事總經理林樵基認為，雖然美國通脹逐步放緩，但是未回落至2%的目標水平，他預計，今年上半年還有0.75厘加息空間，聯儲局或將於3月、5月、6月各加0.25厘，下半年將維持利率不變，明年開始減息；而P將每次跟隨加0.25厘，即今年有1厘上升空間，使供樓成本繼續攀升，故不看好本港樓市。他又說，除非經濟持續好轉、失業率回落，以及政府撤銷辣稅，才可支撐樓市。