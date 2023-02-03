全球吸客送66萬張機票

香港復常，向全球送大禮，歡迎訪客。港府昨天啟動「Hello Hong Kong（你好，香港！）」全球大型宣傳活動，由下月起透過3間航空公司，向海外人士贈送50萬張機票，並且加碼，由暑假起向港人及大灣區旅客各派送8萬張機票，總數增至66萬張免費機票，料未來半年吸引150萬旅客訪港。同時，旅發局大手筆向旅客送贈100萬張消費優惠券，每張價值至少100元，昨午起在多個口岸送到旅客手上。



機管局兩年多前動用20億資助航空業，包括買入50萬張機票。機管局行政總裁林天福說，由3月起至9月會透過國泰航空、香港航空及香港快運，合共送出50萬張機票，大部份給境外旅客，小部份留給旅遊業及政府作推廣香港之用。由於亞洲訪港旅客佔75%，首階段先向東南亞派發，其後分階段涵蓋內地、東北亞、歐盟等市場。至於派發方式及資格，沒有限制，由3間航空公自行透過大型抽獎、買一送一等派出。他相信，獲免費機票的旅客會帶同親友來港，料引起乘數效應，為香港帶來150萬名入境旅客，佔未來半年客流量逾10%。

100萬張優惠券谷消費



局方更加碼，在今年暑假送出8萬張給港人，亦向大灣區居民送出8萬張，鼓勵經香港機場出境，航空公司稍後公佈詳情。換言之，局方合共送出至少66萬張免費機票。



國泰下月1日起分階段送出機票，首階段3月在東南亞派發，4月輪到內地，東北亞及中長線地區則安排在5月或之後。香港航空指，下月起向東南亞航點派發機票，其後陸續在內地及日韓等地派發。至於由香港出發的機票，會在第3季起派發。香港快運指，會在4月起分階段送出機票。



旅發局亦向旅客送大禮。局方總幹事程鼎一指，昨日下午5點起在機場、尖沙咀天星碼頭、西九龍高鐵站及港珠澳大橋香港口岸，向入境旅客派發消費優惠券，合共100萬張。遊客須出示旅遊證件及電話號碼登記，1人領1張。此外，全港逾16,000間商舖參與計劃，旅客憑券可享免費飲食優惠。每張消費優惠券價值至少100元，計劃涉1億元。另外，局方動用1億元宣傳香港，包括製作逾250條宣傳片、外訪、邀請海外代表來港等。



被問及目前海外入境旅客要完成疫苗接種，內地旅客來港亦要核酸檢測，會否影響活動成效，財政司司長陳茂波回應指，當局會盡快調整措施，有消息會盡快公佈。特首李家超致辭時形容，50萬張免費機票是香港對世界「最大的歡迎禮物」，強調「大家久別重聚，一聲『你好』勝過千言萬語。我們急不及待，對你們每一位說聲你好」。