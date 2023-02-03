昂坪360兩樂園攬客

「你好，香港！」全球宣傳活動正式啟動，本港的景點積極響應，爭取旅客一遊。昂坪360發言人期望，本港向全球派發免費機票，可以加快海外遊客到港旅遊的意欲。昂坪360去年12月已推出全新的「全景纜車Crystal+」，有信心今年賓客數目會有顯著增幅。此外，昂坪360已連繫內地及東南亞的旅行社重新部署，加強與本地地接旅行社及線上旅遊平台合作。



迪士尼行政總裁莫偉庭表示，樂園會配合旅發局，合力宣傳香港，隨著通關漸復常，樂園營運不斷改善，早前已接待來自內地、新加坡、泰國及菲律實等地約20團業界代表，反應正面，料未來數月會有更多旅客到訪。



海洋公園表示，會把握機會向旅客推廣，例如提供門票優惠，吸引他們到訪；亦與旅發局商討，為遊客提供餐飲禮遇。