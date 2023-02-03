郭富城 陳慧琳拍歡迎片宣傳HK

為隆重其事，港府拍攝多條宣傳香港的短片，放上全球逾3,000個平台播放，將覆蓋2億人次。行政長官李家超、外國駐香港商會代表及名位著名藝人粉墨登場，其中李家超在片中分別用英文及普通話發言：「你好，香港歡迎你！快來感受這個國際大都會的獨特魅力。現在，香港以新機遇、新基建、新體驗創造新優勢，開啟新篇章。一起來重新探索這個亞洲國際都會吧！我們香港見！」



藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳分別用廣東話、普通話等拍片宣傳，強調香港準備就緒，再次歡迎全球旅客到訪。片中呈現香港特色場所，包括中環、山頂及茶餐廳等。此外，政府邀請英國、美國、法國、澳洲、日本及新加坡等駐港商會代表拍攝，介紹香港多元文化。



旅發局指出，共有逾250位藝人、藝術家、網紅等參與拍攝活動，日後陸續在多個平台播放，吸引世人眼球。