旺角女賊偷雞 麵館失1914元

運送工人深夜送食材，習慣放在店門外，引起賊人垂涎。旺角砵蘭街一間刀削麵館昨晨開舖，發現應放在門外的36隻冰鮮雞不翼而飛，損失1914元，其招牌「花雕醉雞」也因無雞而要停市兩日。閉路電視發現一名女賊偷雞。



店方經理指，供應商凌晨3時送冰鮮雞來，會放在門外，但店員昨早8時回來，不見食材，翻看閉路電視片，見一名黑衫黑褲、戴上鴨舌帽女子，於凌晨約4時以一輛手推車將2箱雞搬走。

招牌花雕醉雞須暫停兩天



一時缺雞，店方這兩天的招牌花雕醉雞須暫停供應。警方將案件列作偷竊處理。