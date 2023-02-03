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旺角女賊偷雞　麵館失1914元

2023-02-03 列印
■一名黑衫黑褲女子，於凌晨約4時以手推車將2箱雞搬走。
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運送工人深夜送食材，習慣放在店門外，引起賊人垂涎。旺角砵蘭街一間刀削麵館昨晨開舖，發現應放在門外的36隻冰鮮雞不翼而飛，損失1914元，其招牌「花雕醉雞」也因無雞而要停市兩日。閉路電視發現一名女賊偷雞。

店方經理指，供應商凌晨3時送冰鮮雞來，會放在門外，但店員昨早8時回來，不見食材，翻看閉路電視片，見一名黑衫黑褲、戴上鴨舌帽女子，於凌晨約4時以一輛手推車將2箱雞搬走。
招牌花雕醉雞須暫停兩天

一時缺雞，店方這兩天的招牌花雕醉雞須暫停供應。警方將案件列作偷竊處理。
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