總商會倡派5000元消費券挺經濟

財政預算案將在本月22日發表，香港總商會建議政府派發不少於5000元的新一輪電子消費券、分階段取消樓市「辣招」等。總裁梁兆基（見圖）認為，消費券有助推動經濟活動，從而帶來經濟收入，但強調商會無意將電子消費券恒常化。



總商會建議政府推出多項短期紓困措施，包括繼續提供租金或差餉寬減，以及延長「還息不還本」計劃和「中小企融資擔保計劃」等。為加強市民信心和刺激經濟，建議政府發放不少於5000元的電子消費券。梁兆基承認，現階段推出消費券等紓困措施，會增加政府財赤壓力，但認為派發消費券能提早推動本港經濟活動，帶來的庫房收益更可能超過消費券支出。但他強調消費券不應恒常化，認為待本港經濟回復正常後，便不再需要消費券。



梁兆基又指，辣招政策原意為冷卻樓市，但現時印花稅已扭曲樓價，對樓市長遠供應亦有影響，建議政府分階段撤辣。