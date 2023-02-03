生蠔食物中毒頻生 驚揭有進口商疑用假證書

近期頻爆涉及吃生蠔食物中毒個案，食物環境衞生署食物安全中心早前跟進事件時，揭發部份衞生證明書文件編號有異。食物安全中心昨晚表示，接獲有關當局確認6張由本地進口商「卓越食品有限公司」提交的衞生證明書懷疑屬偽造，涉約990公斤的日本生蠔，已銷至食物業處所。

食安中心轉介警方調查



這些生蠔的衞生證明書上表明承運商為「日中物產」。中心展開追蹤和跟進行動，並將有關個案轉介本港警方調查。



中心已派員到該生蠔進口商進行調查並封存約300公斤進口生蠔。調查仍在進行中。如有足夠證據，中心會提出檢控。