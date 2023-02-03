啟德沐安街過渡屋建519伙

東華三院位於啟德沐安街的過渡性房屋項目（見圖），毗鄰「天寰」及「啟德1號」，興建1幢4層高組合屋，提供約519個單位，面積153方呎至305方呎，可供1460人入住。該項目已獲政府批出2.85億元，預計今年第4季竣工，營運年期約5年。項目昨舉行動土典禮，東華三院指啟德是核心繁華之地，位於市區的臨時閒置土地實屬難得，加上該地段交通配套方便，吸引力非常大。項目鄰近啟德大道公園和啟德海濱長廊，步行至港鐵啟德站只需約3至5分鐘。