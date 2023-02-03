﻿教大文化遺產學士育藝術人才﻿

■「文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士」過往是高年級入學課程，下學年開始有四年制課程。

香港教育大學在下學年開始，新增「文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士」四年制課程，教授跨學科相關知識，並有大灣區考察和實習的機會。此外，教大的幼兒教育高級文憑，下學年亦加強培訓內容，增加選修課程，為畢業生升讀學士課程鋪路。採訪：《星島日報》教育組圖：受訪者提供、星島圖片庫香港教育大學協理副校長（學術事務）及教務長鄭美紅教授表示，教大近年進一步發展多元學科，冀擴闊學生出路。下學年，教大新增「文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士」四年制課程，該課程原屬高年級入學課程，供高級文憑或副學士課程畢業生申請，但新學年新增一年級入學，合資格的中學文憑試畢業生已可申請。20學額 計最佳5科「香港近年有世界級的文化設施落成，例如M+，和不同的多元文化空間等，而『文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士』課程，以實踐為本，着重培養在藝術、文化、文化遺產、博物館教育和管理行業等所需的技能，對這方面有興趣的同學可以留意。」鄭美紅續說，教大是本港首所提供有關學位課程的大學，該課程亦跟一般藝術課程有別，「課程有推廣文化遺產和管理的概念，跟藝術系課程及培養藝術家的課程來說，有頗大分別。」鄭美紅表示，該課程內容跨學科，亦會和國內及海外的大學、文物和藝術機構合作，為學生提供考察、參觀和實習的機會，擴闊學生文化視野和價值觀，提高學生畢業後，在本港以至大灣區工作的競爭力。「文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士」的一年級學額只有20個，課程需要面試，計分方面是計算文憑試最佳5科，如果有意申請該課程的同學，須把課程置於Band A，才有被邀請面試的機會。另設中史/科學學士至於有志投身教育事業的學生，鄭美紅指今年有兩個課程要留意，分別是「中國歷史教育榮譽學士」，以及「科學教育榮譽學士」。她指，教大的中國歷史教育和歷史教育，是輪流隔年開辦的，而新學年開辦的是中國歷史教育，下學年一年級的學額只有10個，文憑試有修讀歷史或中國歷史的學生，可獲優先考慮；此外，「科學教育榮譽學士」，新學年開設的主修科目為化學，而申請的學生須修讀指定選修科，包括組合科學/綜合科學/生物/化學/物理。幼教副學位增選修除了學士學位課程，教大設「幼兒教育高級文憑」，學額有330個，課程為兩年制，適合想讀幼兒教育，但文憑試成績未達學位課程要求的考生。鄭美紅表示，「幼兒教育高級文憑」在新學年將加強培訓內容，增加選修科，為畢業生升讀學士學位課程而鋪路。「『幼兒教育高級文憑』課程已重新組織，同學畢業後，可直接投身幼兒工作，亦可選擇升讀學士學位課程，以『2+2』的模式，完成學士學位課程，讓學生有多個出路選擇。」