所有口岸重開 不設人數限制 下周一全面通關 內地客蓄勢遊港



全城期待的免檢疫通關，終於有喜訊。行政長官李家超昨日宣佈，香港與內地下周一起全面通關，全部出入境口岸包括羅湖、皇崗口岸等，都會在當日開放，不設人數限制及預約。消息公佈後，內地多間旅遊平台的香港旅遊搜索量大增，機票搜索量半小時內急升7倍。有本港旅遊業人士預計，3月初入境團會有明顯增幅。

首階段通關自1月8日起實施，需先預約及做核酸檢測。國務院聯防聯控機制昨早發佈通知，下周一零時起，全面恢復內地與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設限額，並恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

出入境免核酸檢測



行政長官李家超聯同官員交代安排，宣佈香港與內地會在下周一開始全面通關，李家超指，所有口岸不設人數限制，不需預約；取消出入境前核酸檢測的要求，不再需要做核酸檢測或其他檢測，市民可隨意隨時出行。開放全部出入境口岸，加開包括羅湖口岸、香園圍／蓮塘口岸、皇崗口岸，而沙頭角口岸的貨運服務亦會恢復；其中蓮塘/香園圍口岸，為啟用以來首次開放予旅客過關。首個可以「人車直達」的香園圍邊境管制站，市民除了可乘搭公共交通工具到管制站外，亦可駕駛私家車或利用連接的行人隧道，直達口岸過關。



除7日內曾逗留海外地區或台灣的旅客外，北上毋須做核酸檢測。由澳門來港毋須再做快測，以及海外人士接種疫苗的要求亦一併取消。



李家超指出，自首階段通關以來，家人溫馨團聚，零售、餐飲、旅遊等都「活起來、動起來」，下周一全面通關，將進一步廣泛提振人文交流、經濟活動。



全面通關令市民感振奮，「肯定會多啲上去」，市民黃小姐向本報指，下周一會跟團到佛山旅行，當日團友會先自行經羅湖過關，集合後再乘巴士到佛山；但她亦擔憂，全面通關首日，或有較多人過關。

搜索港機票半小時升7倍



內地人來港旅遊更是蓄勢待發，同程旅行數據顯示，兩地全面通關消息出爐後，大量遊客登錄平台搜索香港和澳門旅遊相關訊息，香港旅遊搜索熱度瞬時上漲超過371%。而去哪兒數據顯示，消息發佈時起半小時內，往返香港機票搜索量即增7倍。同程研究院預計，未來2至10人的小型團隊遊，有鮮明出遊主題的個性化旅遊產品，將陸續打入港澳旅遊市場。



旅發局主席彭耀佳指，現在是加大力度推動旅遊業復甦的最佳時機。旅遊促進會總幹事崔定邦預計，全面通關首周會有約10團內地團來港，會安排團友參觀新增的景點及活動，如西九文娛區、水上的士等。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷相信，3月初入境團會有明顯增幅，內地及東南亞入境團至今年底可望增加8成。香港酒店業主聯會經理陳媛妍期望，未來內地長假或暑假，本港酒店的平均入住率，可重回疫情前的9成。

全面通關措施

‧開放所有出入境口岸，不設人數限制，毋須網上預約

‧除7日內曾逗留海外地區或台灣的旅客，往來香港與內地者，不需提供核酸檢測陰性證明

‧取消澳門來港前要做快測的要求

‧沒接種疫苗的海外人士可以來港，但來港前的快測要求維持

‧2月8日起恢復跨境中學生，每日從內地往返香港參與面授課堂；2月22日擴展至小學生、幼稚園學生