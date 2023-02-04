兩地通關 港疫情無加劇跡象

醫務衞生局局長盧寵茂（見圖）表示，本港與內地在1月8日恢復首階段通關後，香港疫情並無因此加劇。



盧寵茂指，首階段通關後，本港每日確診個案由逾14000宗，下降至3000宗，污水檢測的人均病毒量亦大幅回落九成。反觀內地輸入個案佔整體輸入個案16%，代表由內地輸入病毒的風險低。他又指，首階段通關後，到急症室求診的非符合資格人士並無明顯上升。至於社區檢測服務，由於新冠病毒仍被世衛列為緊急事件，政府會繼續鼓勵重點人群願檢盡檢，加上有國家對本港旅客仍有核酸檢測要求，故會維持。特首李家超指，已委派財政司副司長黃偉綸，檢視各防疫設施的安排，會決定不需備用的如何處置，如何作短期用途、青年旅舍等。