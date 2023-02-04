跨境生來港上課 蔡若蓮：學校可統一代辦回港證

政府宣佈，下周三起分兩階段恢復跨境學生來港上課的安排，下星期三起跨境中學生可以來港，跨境幼稚園及小學生則可於本月22日來港。教育局局長蔡若蓮表示，會為跨境學生申領回港證作特別安排，學校可為有需要學生統一代辦申領或換領回港證。當局亦指，將恢復在指定口岸的學童便利過關通道。



新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林向本報表示，預計全面通關後，不少跨境生的家長會帶子女過關上課，料中高年級學生會先回來，約100人左右。他續說，由於部份校巴要更新中港牌，禁區紙又未獲批，加上校巴司機短缺，料學生要待到2月下旬，才能完全回港上課。深港跨境學童家長會主席黃菁葒期望，政府可以提供跨境交通支援及津貼。