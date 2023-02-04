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涉海麗邨縱火案 上吊翁被捕

2023-02-04 列印
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長沙灣海麗邨海瑞樓其中一部電梯，昨凌晨約4時，有多支氣罐起火爆炸。與此同時，同座大廈一名70歲老翁被發現在單位內上吊輕生。經調查後，警方發現兩宗案件有關聯。

消息指，警方翻查閉路電視後，初步發現老翁於在輕生前，將多支氣罐用手推車，從12樓推進升降機內，其後手推車著火，並引起爆炸。該名老翁及後被發現在單位鐵閘以棉繩上吊，送院（見圖）搶救後情況危殆，其輕生原因及犯案動機仍然待查。
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