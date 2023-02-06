2主角斥未尊重學生私隱 《給十九歲的我》惹爭議 暫停公映

■《給》導演張婉婷指「人係緊要過電影，決定暫停上映。」，但無對阿聆道歉。

歷時十年攝製的英華女校紀錄片《給十九歲的我》，公演後引起熱議，反對公映的兩位學生主角，斥校方與拍攝團隊沒有尊重學生意願及保障私隱，還威脅她們簽了同意書，會以法律解決問題，但其實同意書同意紀錄片拍成後，只供校內放映及製成DVD贈給捐款者，誰知首映（2021年12月）半年至數月前，各主角才接到通知，得悉校方和導演有公映的打算。校友、導演張婉婷昨晚宣佈，電影今日起暫停公映，稱自己「責無旁貸，有誤解，為做得不好負責。」電影六位女學生主角之一、從未出席宣傳的阿聆，在一本周刊撰寫萬字文，稱由始至終不同意《給》以任何形式公映，說2021年12月校內首映前半年至數月前才首次接到通知有公映的打算；校方和拍攝團隊從來沒有給予她觀看的機會，並在沒有知會情況下把final cut（最後版本）送往電檢。阿聆與校方交涉，校方2021年12月校內首映後，稱要得到全部六人同意，游說她們考慮對外包場放映及草擬新一份同意書；校方到2022年6月更改說法，指十年前她們的家長所簽署的「通告」同意書，已賦予攝製團隊公映的權利；同年10月再稱已簽署發行商，不論她能否接受，公映事在必行。她透露，當時校方、導演及監製等指已尋求法律意見，如她繼續阻止或會有法律責任，稱她成年後仍有繼續參與拍攝，是給了silent consent（沉默認同）；她炮轟校方朝令夕改，由以學生意願出發，到只用法律角度去解釋問題。不滿被指有「合約」 須負法律責任另一位主角阿佘亦不滿無份看final cut就被告知已送電檢，又提到團隊以「狗仔隊式偷拍」她吸煙及其男友的鏡頭，直言不太好；就片中形容有幾位女學生在中三、四時拒絕拍攝為「反叛」，阿佘認為是一種怪責。她批評張婉婷自言「樹窿」屬一廂情願，說自己一蚊都無收、幫她們拍了好久，「個人覺得有少少（情緒）勒索」。張婉婷昨晚解畫，指對方應允將紀錄片參與電影節及包場放映，「佢阿爸話佢已平伏咗情緒，見到反應咁好，咪覺得差唔多時間公映囉。」她承認阿聆未有簽署最新一份公映同意書，但10年前各人均有簽署同意書，該份同意書包括同意可以包場等，估計阿聆理解或有不同。英華前校長：自己責無旁貸剛被港府委任為「推廣香港新優勢專責小組」成員，張認為與電影爭議是兩回事，不擔心影響她或香港的形象，又認為自己身為導演，「責無旁貸，有誤解，為做得不好負責……努力搞番好，同啲女仔做好溝通。」又指「人係緊要過電影，決定暫停上映。」她哽咽向所有幫過《給》片這個大工程的人，感謝又抱歉，但無對阿聆道歉。英華前校長李石玉昨晚透過學校社交媒體發文，就影片爭議深感抱歉，指自己作為紀錄片計劃的發起人，實在責無旁貸。她形容學校經歷極艱難時期，期望以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，作合適處理。她補充，校方會繼續關心受影響的同學，亦與張婉婷導演及校董會達成共識，決定今日起（6日）開始暫停公映，讓各方有時間釐清問題，商討合適處理方法。《給》在2月2日正式上映，單計優先場累收751萬票房，電影早前已奪得香港電影評論學會最佳電影獎的殊榮。張婉婷曾說，希望電影票房，可以籌款為母校建泳池，免學妹要離校走上走落去泳池習泳。