李慧詩：絕無同意「現身」紀錄片

《給十九歲的我》爭議多一名新苦主，在電影短暫受訪的「牛下女車神」李慧詩（見圖），在facebook撰文炮轟張婉婷。她在文中首句就寫明「氣在心頭」，因戲中訪問片段攝於她外地參賽期間，她根本不知道自己在紀錄片中現身，直言「被通知」成為電影的一部份。

李慧詩指，最初以為只是電影對白中有她的名字，後來才獲觀眾告知，片中有她受訪問的片段。經體院翻查，訪問片段是攝於2016年1月日本亞洲場地單車錦標賽，她形容當時訪問記者即張婉婷，發問內容古怪，與比賽完全無關。她強調，自己絕對無同意將訪問剪入紀錄片，甚至放上電影公映，直言自己是「被通知」成為電影的一部份；她明言，從無擅自答應商業活動及出鏡，如當時有人告訴她將片段放入電影，「我一定會化妝，然後會問准體院同事再才拍攝。」