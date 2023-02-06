星雲大師圓寂 享壽97歲

台灣佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師昨天下午，在弟子陪同下安詳離世，享耆壽97歲。



據悉，星雲大師自他中風後，身體狀況走下坡，每2天進高雄長庚醫院洗腎。星雲大師曾告訴醫生「出家人不怕死」，直到前天（4日），他的官方facebook有元宵節最新發佈，談論佛教常將燈喻為智慧，祝每人，能點亮心燈。



佛光山尚未發布星雲大師已逝消息，料日內與與醫療團隊對外說明，但有弟子哀痛表示「不便多說」，間接證實這噩耗。



國際佛光會中華總會總會長趙怡指，大師近年身體狀況時好時壞，需要洗腎。



星雲童年出家，俗名李國深，法名今覺，法號悟徹，自號星雲，1927年8月19日生於江蘇省江都縣（今揚州市），是禪宗臨濟宗第四十八代傳人，同時也是佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人，被尊稱為「星雲大師」，出佛學叢書逾百本，於1949年初遷居台灣，1967年創辦佛光山。他先後在世界各地創設的寺院道場達300所以上、佛教學院設立16所，並創辦普門中學、南華大學、佛光大學 、均一實驗高級中學、均頭國民中小學、美國西來大學、澳洲南天大學、菲律賓光明大學，以及創辦人間福報、人間衛視。

成紅館唯一開講高僧



星雲大師傳揚「人間佛教」哲學，在全球有不少信眾。他於1990年起應邀在香港紅磡體育館舉辦佛學講座，持續在紅館弘法長達19年。1990年，他應邀在香港紅磡體育館佛學講座，開啓每年在紅館弘法之始持續至2008年長達19年。他曾榮獲香港大學、香港中文大學榮譽博士。他也是一位作家、教育家兼慈善家，致力弘揚佛教文化教育和慈善事業。



星雲大師曾就多項重大自然災難組織救援活動，包括1991年華東水災、1999年台灣九二一地震、2004年南亞海潚及2008年汶川地震，協助援解災情。