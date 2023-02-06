F-22戰機

AIM-9X空對空導彈

■拜登指行動成功。

中國氣球浮入美國上空多天，於昨天香港時間凌晨遭美國戰機擊落。一架F-22戰機飛入南卡羅來納州大西洋上空，發射一枚空對空導彈，將美國國防部指稱的「間碟氣球」擊落。美國總統拜登形容行動成功，但中國外交部強烈不滿和抗議，稱多次告知美方飛艇屬民用氣象性質，但美方執意動武，反應過度，保留反應的權利。美國國防部指，1月28日一個來自中國的氣球進入美國領空，其後離開，並於31日再次進入愛達華州北部上空。美國形容該氣球屬「間諜氣球」，料曾飛越國境多處軍事基地。不過，中國強調氣球是民用飛艇，因不可抗力原因誤飛入當地。上周六早上，拜登回應記者時說︰「會好好『關照』它。」至本港時間昨日凌晨3時多，一架由維珍尼亞州空軍基地起飛的F-22戰機，飛至南卡羅來納州默特爾海灘約18000米高空，發射一枚AIM-9X響尾蛇空對空導彈，將離岸約6海里外的氣球擊落。由民眾拍攝到的影片所見，氣球被導彈擊中爆裂，冒出白煙霧，部份結構從高空散落，碎片墜落在14米深海牀，散布範圍達11公里。當局指，已將事件知會中國，並會打撈氣球殘骸分析。據悉，氣球被射毀前，美國聯邦航空管理局關閉南卡州及北卡州領空約兩小時，3個機場航班一度停飛。美國國防部長奧斯汀發聲明，指中國利用氣球，試圖偵察美國本土戰略設施。美國國防官員指，期間採取一切必須措施，防止氣球取得敏感資料。總統拜登形容行動成功，並透露上周三已下令國防部盡快將它擊落，但國防部為保障民眾安全，決定在水域上行動。美國國防部日前指，在拉丁美洲上空亦有一個中國氣球，而哥斯達黎加及哥倫比亞亦相繼發現上空出現相似氣球，每一個直徑等同3部巴士。美國國務卿布林肯早前因應事件，押後定昨日的訪華行程。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析指，氣球沒有太大的軍事作用，否則美國一早採取行動。外交部稱氣球因不可抗力入境在北京，外交部就事件表示強烈不滿和抗議，指中方經查明後，多次告知美方飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外，並要求美方以冷靜、專業及克制方式妥善處理。外交部提到，美國國防部曾指該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅，但美方仍執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例，中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。《環球時報》前總編輯胡錫進發文指，事件顯示美國沒有能力實事求是對待一宗意外事件，一定將之政治化，指美國已失去客觀性，「不用喝酒就醉醺醺」。他認為，美國動用最先進的F-22戰鬥機發射導彈擊落氣球，是為了製造一個「美國勝利了」的結局。F-22戰機是世界上第1款量產的第5代匿蹤戰鬥機，而AIM-9X空對空導彈，射程超過25公里，每枚售價近40萬美元。