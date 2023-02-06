加強經濟連結 啟兩地投資協定談判 ﻿李家超晤沙特投資大臣﻿﻿邀沙特阿美來港上市﻿

行政長官李家超昨日率領代表團，抵達沙特阿拉伯首都利雅得，展開為期一周的中東外訪行程。他昨早與沙特阿拉伯投資部大臣會面，宣佈兩地政府將啟動促進和保護投資協定談判。他又表明，會訪問石油公司沙特阿美，希望對方來港上市。



李家超及一行逾30人的代表團，昨日凌晨3時許抵達利雅得，獲沙特阿拉伯投資部副大臣及沙特駐港總領事在機場迎接。他向傳媒指，對方擔心行程緊密，令他們疲倦，但他笑言不擔心，代表團所有成員都士氣高昂，有信心與當地政府落實相當數目協議。



李家超昨早首先與沙特阿拉伯投資部大臣Khalid Al-Falih會面（見圖）。在雙方同意加強擴展兩地投資貿易的共識下，李家超宣佈，兩地政府將啟動促進和保護投資協定談判。締結促進和保護投資協定，可加強香港與沙特阿拉伯在經濟和投資方面的聯繫，讓兩地經濟共同受惠。有關談判將向兩地商界發出正面信息，有助加強投資者的信心，以及擴大兩地之間的投資流動。

港資金流自由為大優勢



李家超又向傳媒指出，代表團望利用今次在沙特的機會，盡量推廣香港並爭取商機。他透露，會訪問石油公司沙特阿美，希望他們明白香港可給予甚麼機會；「沙特阿美的業務很多元化，除了石油方面，也有不同子公司、子企業。我會盡量向他們介紹香港的優勢，亦會鼓勵他們到香港作不同參與，包括上市。」他強調，香港是國際金融、資產管理及風險管理中心，資金可自由往來，受不同地方主權基金或公司歡迎。



代表團首日行程亦包括前往核心商業區，到訪獲沙特主權基金支持的投資機構；李家超又舉行當地記者會，介紹香港最新發展，亦會出席投資論壇。他今晚會轉往阿聯酋阿布扎比訪問，並於2月8日再轉抵阿聯酋杜拜繼續行程。