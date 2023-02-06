何永賢：簡約公屋不影響啟德商業區定位

房屋局局長何永賢昨與啟德區相關的立法會議員和區議員會面，討論該區簡約公屋選址、社區配套等事宜，她指出，議員都支持簡約公屋幫助基層市民的社會價值，重申啟德發展成本港「第二個核心商業區」的定位沒有改變。



何永賢指出，議員清楚簡約公屋的發展方向後，認為啟德居民不反對有關政策，但強調讓居民對啟德的未來發展有信心很重要。何永賢說，選址在5年使用期屆滿後，就作長遠商業發展用途。與會議員認為，局長能釋除居民最大的疑慮。



另外，工聯會訪問約340人，近6成受訪者有意申請啟德簡約公屋，主因是社區、交通措施配套較完善。