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熱門： 給十九歲的我通關中美氣球風波簡約公屋換身份證

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何永賢：簡約公屋不影響啟德商業區定位

2023-02-06 列印
■何永賢稱，與會議員了解簡約公屋的發展方向後，認為啟德居民不反對有關政策。
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房屋局局長何永賢昨與啟德區相關的立法會議員和區議員會面，討論該區簡約公屋選址、社區配套等事宜，她指出，議員都支持簡約公屋幫助基層市民的社會價值，重申啟德發展成本港「第二個核心商業區」的定位沒有改變。

何永賢指出，議員清楚簡約公屋的發展方向後，認為啟德居民不反對有關政策，但強調讓居民對啟德的未來發展有信心很重要。何永賢說，選址在5年使用期屆滿後，就作長遠商業發展用途。與會議員認為，局長能釋除居民最大的疑慮。

另外，工聯會訪問約340人，近6成受訪者有意申請啟德簡約公屋，主因是社區、交通措施配套較完善。
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