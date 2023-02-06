任睇No.1
  • 18º
  • 89%
  • 2023年2月6日 星期一
熱門： 給十九歲的我通關中美氣球風波簡約公屋換身份證

日報新聞 > 港聞

瑞士籍中年漢健身猝死

2023-02-06 列印
Previous Next

中環荷里活道一間健身室，發生健身人士猝死事件，一名50歲瑞士籍男子昨早在踩健身單車，半小時後突然不支暈倒，送院搶救，惜告不治。

猝死健身室的50歲瑞士籍洋漢，持香港身份證，居住西貢清水灣大坑口村一村屋，由於昨為假日不用上班，故到健身中心做運動。
  他踩健身單車半小時後，突然暈倒，友人發現報警，惜告不治；稍後將剖屍確定死者生前有否身體毛病。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd