咖啡店遭掃場 警拘3男涉刑毀盜竊

前男子組合天堂鳥成員葉泓聲與友人陳樂榣合資經營的咖啡店，上周四開幕當晚遭人掃場，3名南亞裔男子闖入咖啡店破壞，更搶走一名店員的手機；被毀壞及盜去的財物總值約14萬元。



警方事後翻查大量閉路電視紀錄分析，在案發翌日鎖定停泊在深水埗區的涉案車輛，並在該處埋伏，兩人到場取車時被捕。經調查後，前日拘捕另一名16歲青年。警方在各人寓所內，檢獲一批他們犯案時所穿衣服，以及兩部手機。



警方相信，他們是「接單」去破壞，背後有人指使，不涉及「收保護費」活動，但不排除有黑幫成員在背後策劃搗亂。3人涉嫌「刑事毀壞」及「盜竊」被捕，其中兩名被捕男子已被暫控一項「刑事毀壞」罪，今在東區裁判法院提堂，另一名疑犯則被扣查。