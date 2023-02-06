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廣東佛山3.2級地震

2023-02-06 列印
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廣東佛山三水區昨早發生黎克特制3.2級地震，香港天文台亦接獲超過10名市民報告，感受到震動。

中國地震台網測定，地震發生在昨早11時38分，在佛山市三水區，震源深度8公里。佛山、廣州、深圳、東莞等地有不少網友表示，有明顯震感。本港天文台亦接獲超過10名市民報告指，感到輕微震動，維持數秒。根據中國地震台網資料，震央周邊200公里內，近5年來發生3級以上地震共9次。
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