渣打馬拉松︱2.12舉行分6階段封路 油尖旺及維園一帶料將顯著擠塞

新一屆渣打香港馬拉松將於下周日( 12日 )舉行，主辦方今日(6日)交代賽事整體安排。作為本地防疫措施解禁後的首個體育盛事，今年渣馬賽事吸引約5萬人報名，最終額滿3.7萬人參與，較上屆1.85萬人多一倍。由於當局廢除「隔離令」，確診人士可如常外出，包括參加渣馬賽事，主辦方指參賽健兒若賽前發現不適，無論是感染新冠病毒或上呼吸道感染，應諮詢醫生建議再考慮是否參賽，以保障自己及他人。

天文台 : 比賽當日料攝氏19至23度

據香港天文台最新預測，比賽當日氣溫介乎攝氏19至23度，相對濕度為75%至95%，主辦方呼籲健兒留意天氣，調整當日裝備及配速等。

運輸署今日（6日）提醒市民，為配合「第25屆香港馬拉松」，由2月11日（星期六）晚上11時30分起，本港多處將分階段實施臨時封路安排，直至2月12日（星期日）下午約4時30分。



今年全程及半程馬拉松比賽將由尖沙嘴彌敦道出發，10公里比賽及輪椅賽將分別由東區走廊及灣仔運動場出發，而4項比賽的終點均設於維多利亞公園。



因應賽事安排，星期六晚上11時30分起，港九、新界多處分階段實施封路及交通改道措施。因應全程及半程馬拉松比賽採用介乎尖沙嘴與亞皆老街的彌敦道北行行車線、介乎尖沙嘴與加士居道天橋的彌敦道南行行車線，以及亞皆老街為賽道，油尖旺各區的封路範圍將相當廣泛。同時，該些地區的公共交通服務亦會有大幅度調整。市民如需前往旺角、佐敦及尖沙咀一帶，應盡量使用鐵路服務。



由於全程馬拉松比賽會使用長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向的行車線，由青嶼幹線（青馬大橋）前往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能擠塞。



有關封路將不會影響由港島／九龍／新界東前往香港國際機場及大嶼山的車輛。至於由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛，由於受到汀九橋（往九龍方向）封閉的影響，則須改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋及青衣北岸公路前往青馬大橋。



西區海底隧道往九龍方向的管道會維持行車，而往港島方向的管道將由星期日凌晨零時45分起封閉，並因應賽事進度而重開。西九龍區的駕駛人士前往港島，請使用紅磡海底隧道或東區海底隧道。



因應十公里比賽安排，介乎維園道及筲箕灣之間的東區走廊，以及連接東區走廊的中環及灣仔繞道隧道來回方向由星期日凌晨1時30分起封閉，車輛須改行英皇道及筲箕灣道。往返東區海底隧道的車輛則須利用西灣河或康山出入口進出隧道。使用中環及灣仔繞道隧道的車輛須改行干諾道中、夏慤道及告士打道。視乎比賽進度，中環及灣仔繞道隧道將會分階段局部開放，例如當東區走廊東行預計在中午前開放後，介乎中區與北角之間的中環及灣仔繞道隧道亦將會重開。在賽事進行期間，中環及灣仔繞道隧道的灣仔北出入口大部分時間會封閉。

周六晚11:30起230巴士線及40條專線小巴改道或暫停服務

受賽事封路的影響，星期六晚上11時15分起，約230條巴士路線及40條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短服務、暫停服務或臨時遷站安排，直至道路於星期日重開。受影響的巴士路線包括行經東區海底隧道及西區海底隧道的過海巴士線；於東區走廊、中西區、灣仔及銅鑼灣行駛的巴士路線；於彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區行駛的巴士路線；以及行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。以下巴士總站及公共運輸交匯處會暫停使用：



位於港島區的一個公共運輸交匯處及三個巴士總站：天后站公共運輸交匯處、博覽道東巴士總站、中環碼頭巴士總站及威非路道巴士總站；及

位於九龍區的一個公共運輸交匯處及一個巴士總站：中港城公共運輸交匯處及旺角（柏景灣）巴士總站。



為方便分別由最早上午5時45分及6時正起跑的半程及全程馬拉松參賽者前往尖沙咀，以及由最早上午5時45分起跑的10公里比賽參賽者前往銅鑼灣，港鐵有8條鐵路線的頭班車會在星期日適時提早開出，而最早的頭班車為屯馬線及東鐵線於凌晨3時25分開出。此外，28條特別巴士路線將會於星期日提供服務，方便參賽人士前往尖沙嘴或銅鑼灣。



在封路期間，位於封路地區內及鄰近地區的巴士站、的士站、的士上落客點、公共小巴／專線小巴站、路旁停車位、私人停車場將因應情況暫停使用。



中區遮打道、銅鑼灣駱克道、東角道及記利佐治街行人專用區的實施時間會延遲至星期日下午3時或港島區主要道路重新開放後實施。



市民及旅客須留意，如需前往港澳碼頭、機場快線香港站及九龍站、廣深港高速鐵路香港西九龍站、中國客運碼頭（中港城）或海運碼頭，請預早計劃行程，避免因封路或交通改道而延誤行程。

維園及亞皆老街一帶周日顯著擠塞



運輸署預計，港九新界多處的交通會較平時的星期日顯著擠塞，包括：



港島區：英皇道、筲箕灣道、維園道、禮頓道、軒尼詩道、告士打道、金鐘道、干諾道中、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶；

九龍區：彌敦道及附近一帶、亞皆老街、衞理道、加士居道天橋、西九龍走廊及紅磡海底隧道來回方向；其中加士居道天橋及西九龍走廊可能出現長車龍；及

新界區：青嶼幹線（往九龍方向）及青衣西北交匯處。



警方會視乎現場實際路面情況而在短時間內實施其他臨時交通及運輸措施，包括調整封路範圍和交通管制措施，以及更改或暫停公共運輸服務。運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。市民請留意傳媒廣播的最新交通消息。

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