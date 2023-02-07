《給十九歲的我》第3位主角控訴 遭誤導簽同意書 張婉婷再致歉：無乜可能再上映

由著名大導演張婉婷（見圖）花十年時間拍攝的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》，爆出連串醜聞，爭議由紀錄片倫理、私隱，進一步發展至誠信問題。片中6名女學生主角之一的江冰瀅（片中稱為「香港小姐」），稱自己被拍攝團隊誤導，所有人已簽了同意書，只是欠她，她才同意公映，是繼阿聆和阿佘之後第3位提出指控的學生。張大導再次向阿聆和李慧詩致歉，承認溝通上出問題，而《給》一片「無乜可能再上映」，形容自己置身「黑森林」中摸索。



江冰瀅在社交平台發文，指電影決定公映前，自己確實簽了一份同意書，但當時拍攝團隊的說法是「所有人已經簽咗名，剩係得我未簽」。她續說，團隊完全沒有交代事件的來龍去脈，以致她一直認為電影反應正面且有意義，故可公開一部份「黑歷史」。不過，她承認電影確實牽涉不少私人生活和私隱，既然另外兩位女主角阿聆和阿佘一開始就反對公映，「導演組同埋校方就唔應該將呢一套電影上映」，並強調不應將個人的快樂強建於他人痛苦身上。

知曉阿聆只接受包場或影展放映



張婉婷昨在電台節目中說，在片中主角就讀中五、六時，向她們提出有發行電影可能性，故她把留下來拍攝的學生，理解她們會接受電影發行。她承認，知曉阿聆只接受電影包場或在電影節放映，以及她強烈不希望公映的意願，但過去優先場的觀衆對電影及角色反應正面，均覺得片中6位女主角勇敢、可愛，故認為公映不會有負面影響。



她又說，阿聆的家人出席其後的放映活動，其父說女兒心情已平復，以為她解開心結，故在阿聆無簽署第2份同意書下將電影上映。她強調，與一眾主角認識10多年，「我哋都以為大家好friend」；她對阿聆造成的困擾致歉，「你開心返啲啦，我哋o依家唔做喇。」



至於李慧詩驚悉自己「被上映」而不滿，張導亦打算向她道歉，指當日是經單車隊的榮譽董事長負責安排採訪，並有清晰交代訪問片段會剪入紀錄片，但李可能不知情。

遭指罵：食人血饅頭



她坦言，自其男友羅啟銳去世後，自己心中出現「黑洞」，《給》猶如花園讓她灌溉和栽種，豈料「o依家花園仔就遇到颶風，o依家去咗黑森林自己摸索緊。」



《給》的爭議發酵，香港大學昨天發電郵予登記參與「走過永恆的片刻《給十九歲的我》」講座的學生，指原定周三（8日）舉行的講座將延期至另行通知。另外，張婉婷周日（5日）在旺角一間戲院謝票離場時，一名光頭男子怒氣衝衝、快步走向她，破口大罵，「借O靚妹上位，呃O靚妹錢，食人血饅頭」，張被嚇得差點跌倒，戲院人員保護她離開。