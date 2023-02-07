私隱專員公署： 拍片須遵《個人資料條例》

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》中，兩位主角批評拍攝團隊侵害其私隱，引發公眾關注。私隱專員公署回覆本報查詢時指，署方關注事件，並已主動聯絡英華女學校，以了解相關詳情；而截至昨日（6日），公署未有接獲相關投訴或查詢。

未接獲相關投訴



私隱專員公署表示，若有人士或機構透過拍攝影片以識別個別人士的身份，在收集、持有、處理或使用當事人的個人資料時，必須遵從《個人資料（私隱）條例》及相關保障資料原則的規定。而在使用個人資料方面，根據保障資料第3原則，除非得到資料當事人的自願及明確的同意，否則個人資料只限使用（包括披露和轉移相關資料）於收集時述明的目的或直接相關的目的。

同意書非賣身契可撤回



大律師何的匡昨日在電台節目中說，片中主角雖然在學時由其家長代簽可以公映的同意書，但同意書並非合約，不是簽署後就是「賣身契」；而該同意書的期限只標明是「在學期間」，故學生成年後，校方及拍攝團隊必須再取得她們同意，方能繼續拍攝十八歲以後的生活情況。因此，無論是最初的同意書，又或是學生成年後自行簽署可以公映的同意書，當事人隨時可以口頭或書面上的形式撤回。



至於法律責任，何的匡指出，如雙方有簽署合約，學生一旦要求撤回，則對片方或造成單方面損失，可向學生展開民事索償，而片方亦須在合理時間內刪除當事人的個人資料。不過，如片方未經當事人同意且繼續披露其個人資料，以求獲得金錢利益，或有可能讓其受到致命傷害，則屬刑事罪行，或須承擔刑事責任。