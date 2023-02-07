免做核酸1９萬人次出入境 羅湖皇崗重開親人終見面

■據入境處數字，截至昨午4時，最多市民使用羅湖關口。

睽違3年，香港終於與內地全面通關，而港人常用的羅湖及皇崗口岸，昨日亦重開；市民對不用再做核酸檢測及不用預約，大讚方便。羅湖口岸人氣「復常」；有市民北上是為了見家人，更哽咽指已有4年未見母親。往羅湖首班車在昨早約6時抵達羅湖站，至6時半入境處職員拉起鐵閘，大部份人都急步走入離境大堂。記者昨早實測經羅湖口岸北上，只需15分鐘便完成過關程序，市民只須出示相關證件過關，整個過程非常暢順。有市民指全面通關後，毋須預約配額，亦不用檢測，可無拘束往返，會更頻繁地往返兩地。市民黃女士泛淚指，今次北上會探望家人，「四年多了，很開心」，最想見到70多歲的母親，要和她吃一頓飯。另一邊廂，羅湖口岸亦有家長帶跨境學生過境來港上課，對不用再做核酸檢測感興奮；有學生對可回港上面授課感期待。據入境處數字，截至昨晚8時，各陸路口岸有約87970旅客由內地來港，北上則約有102959名旅客進入內地。最多市民使用羅湖關口，南下北上共有54598人。保安局指各口岸運作暢順。往內地旅行團亦再現；香港導遊蔡先生表示，帶團往佛山東莞6天遊，是全面通關後的首團，希望免檢疫通關之後，旅行社生意逐步恢復。團友黃太雀躍地指，事隔3年終全面通關，感覺「好釋放」！簡化健康申報方便長者至於24小時運作的皇崗口岸，除了較多人坐頭班車北上，其餘時段不算多人，更有乘皇巴的人不滿指，要等半小時才有車。而香園圍/蓮塘口岸昨首次開放予客運服務，有人選擇騎單車過關。有長者認為過關要在網上作健康申報不便，保安局局長鄧炳強表示，各部門已設立關愛隊協助，又會與內地商討如何簡化，或令申報更暢順。當局亦已預備額外人手，應付增加的人流；而暫時未見有水貨活動，但當局會繼續留意情況。