曾志勇 - 李家超訪沙特交換合作意向書 涵蓋金融創新科技等範疇

行政長官李家超率領代表團到訪沙特阿拉伯首都利雅德，在當地出席投資論壇暨新春晚宴，論壇上，李家超與沙特阿拉伯投資大臣見證香港及沙特阿拉伯企業或機構，交換6份合作備忘錄或合作意向書。李家超出席大型科技展覽，更往石油公司沙特阿美的展區，與沙特阿美總裁及首席執行官Amin H Nasser會面。他日前透露，希望爭取沙特阿美來港上市。



李家超及代表團出席沙特與香港投資論壇暨新春晚宴。論壇期間，李家超與沙特阿拉伯投資大臣，見證香港及沙特阿拉伯企業或機構之間交換6份合作備忘錄或合作意向書，涵蓋金融、創新科技、商務、交通、能源等。



李家超出席「LEAP 2023」科技展致辭，提到香港在3年疫情後，現時準備好開放，連接世界。他又指，本港與內地全面通關，形容香港已重返國際舞台。他又提到，日前啟動的「你好，香港！（Hello Hong Kong）」推廣活動，將向全球各地旅客派發共50萬張免費機票，加上現時香港已再無限制，邀請各地的商界、政界、媒體、娛樂界等人士，親身來港，指香港是一個在商業、投資、文化以及娛樂方面等，都在全球中首屈一指的城市。李家超又講述本港未來規劃，指香港將發展成為國際創新科技中心，並已發佈創科發展藍圖。

香港已重返國際舞台



李家超亦在當地向傳媒表示，已與沙特主權財富基金公共投資基金PIF的副主席會面，他形容過程正面，透露自己邀請對方來港視察。李家超將會轉往阿聯酋首都阿布扎比，繼續訪問。



另外，港交所昨宣布，與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，在金融科技、「環境、社會和企業管治(ESG)」、互掛上市等領域探索合作機遇。



行政總裁歐冠昇表示，沙特及中東地區是世界上其中一個最具活力和令人振奮的經濟及創新中心，香港及港交所將為國際投資者和企業提供大量機遇。