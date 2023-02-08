10月首辦沙特阿美系列女團賽 三大賽落戶 港成高球盛事之都

■「沙特阿美石油團體系列賽」是全球最大型女子高球團體賽事。

■紐西蘭韓裔高球手高寶璟參賽。

■比利時高球手Manon De Roey上年贏得系列賽個人獎盃。

行政長官李家超率領龐大代表團出訪沙特阿拉伯和阿聯酋，力爭中東地區商機，昨天傳來好消息，由沙特國營石油公司沙特阿美冠名贊助的「沙特阿美石油團體系列賽」，將於今年10月在粉嶺高球場舉辦，總賽事獎金高達500萬美元（約3925萬港幣）。這項國際高球盛事首次在港舉行，將有大批世界頂尖高球手匯聚，勢必吸引全球球迷和旅客來港觀戰。香港哥爾夫球會宣佈，今年粉嶺高球場將舉辦三場世界級高球比賽，包括三月的亞洲巡迴賽第7站賽事「國際都會高爾夫球錦標賽」（World City Championship）、10月的女子歐洲巡迴賽賽事之一「沙特阿美石油團體系列賽」，以及暌違兩年的「香港高爾夫球公開賽」（Hong Kong Open）亦於11月復辦。其中「沙特阿美石油團體系列賽」和亞洲巡迴賽均是首次選址粉嶺高球場舉行。系列女子賽獎金500萬美元「沙特阿美石油團體系列賽」是全球最大型女子高球團體賽事，共設5個分站，3月首輪在新加坡開打，其後5月和7月先後美國佛羅里達和英國倫敦續賽、10月轉戰香港，到11月回到沙特阿拉伯首都利雅得作賽，總賽事獎金高達500萬美元。香港站賽事預定10月6至8日舉行，來自世界各地共36隊參賽。由於賽事採取獨特計分方法，每隊由3位職業球手和1位業餘球手組成；換言之，業餘球手亦有機會與職業球手同場較技，成為他們轉戰職業賽事的重要台階。世界排名第一的紐西蘭韓裔高球手高寶璟（Lydia Ko）日前宣佈參加這項賽事，她先後在里約奧運會及東京奧運會贏得銀牌及銅牌，成為史上首位連續兩屆贏取獎盃的高球手。同時，上年贏得系列賽個人獎杯的比利時高球手Manon De Roey，今年亦會再戰這項賽事。「沙特阿美石油團體系列賽」由沙特阿美冠名贊助，後者是全球最大能源企業之一，擁有全球最大的陸上油田及海上油田，港交所正爭取沙特阿美來港上市。去年二月，沙特政府將沙特阿美4%的股份（總值約800億美元）轉入沙特主權財富基金之一的公共投資基金。現時沙特政府仍是沙特阿美最大股東，擁有94%以上股份。李家超周一在沙特阿拉伯利雅得訪問時透露，沙特阿美是一間成功的大型全球企業，特區政府非常希望邀請公司來港上市。李家超力爭中東商機香港哥爾夫球會會長郭永亮指，非常榮幸能爭取到與沙特阿美合作，首次為香港引入中東舉辦的高球大賽，這亦反映香港哥爾夫球會場地配套已臻國際水準。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，過去香港每年只舉辦一項大型高球賽事，今年卻一連上演三場，相信日後會成為常態。他說:「沙特阿美石油團體系列賽首次來港舉辦，港人得以觀賞一流比賽，不但有助本港高球手提升水平，亦讓香港與世界其他大城市進一步接軌。」此外，李家超率領的龐大代表團，由沙特轉到阿聯酋阿布扎比訪問，昨天在當地出席商貿論壇及午餐會，期間見證香港貿發局與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄。