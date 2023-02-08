陳國基：與內地商討取消過關健康申報



香港本周一恢復與內地全面通關，署理行政長官陳國基指，當日共有28萬人次過境。對於有長者為入境內地前不懂填寫健康申報領取「黑碼」，他指政府會與內地商討，看能否優化甚至取消相關安排。



署理行政長官陳國基昨天主持行政會議前見記者，他指首日全面通關，共有28萬人次出入境，陸路佔22萬，出入境各佔約一半，當中羅湖有6.4萬人次、落馬洲5.4萬人次、港珠澳3.3萬人次、深圳灣3萬人次。他前日曾到羅湖視察，形容整體運作良好，旅客有序和暢順過關。

規劃檢測中心後續用途



被問到過關時的健康申報表有沒有簡化或取消的空間，陳國基指健康申報為內地的要求，政府明白對長者有所不便，因此已安排人員在關口協助長者，而昨天通關的運作理想，長者在工作人員協助下只需花3至4分鐘就完成過關。他指，政府會繼續提醒市民及早做申報，並加強宣傳。他承諾政府會與內地商討，看看是否可優化，或取消有關安排，但就未有落實時間。



他又回應有關檢測中心的疑問，強調政府已經放寬很多社交距離措施，但仍未將疫情完全當作完結，因此仍要保留部份檢測中心，以備不時之需。他指，政府正規劃檢測中心的後續用途，不會於短時間全部關閉，但數目會慢慢減少。



至於首次開啟客運通道的蓮塘/香園圍口岸，全日不足6000人次出入境，陳國基說，根據經驗，每一個口岸開通初期，人流都較少，當大家發現其好處時，人流便會慢慢增多。