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日報新聞 > 港聞

兩巴西龜墮樓死 83歲主人被帶署

2023-02-08 列印
■其中一隻龜跌在行人路上。
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昨早灣仔軒尼詩道友誼大廈外發生「飛天龜」事件，兩隻巴西龜從天而降，其中一隻墮落馬路上，被巴士輾過，當場死亡，另一隻跌在行人路，仍然生還，但其後亦死亡。


案發時，一名清潔工目擊兩隻烏龜墮街經過，發出踫擊聲響，但他望向上面大廈，未見有人探頭出窗。警員到場調查，在友誼大廈一單位拘捕一名姓郭的83歲老翁，是巴西龜主人，他涉嫌殘酷對待動物，被帶回警署調查。據悉，有人聲稱將兩隻巴西龜放於窗邊一個膠箱內。探員在單位內檢走一個寵物箱及龜糧。
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