上期在本欄推介鄭廄「坪山新星」，其實自知又犯了禁，之前已說過盡量不以下游馬房的馬為重心，最終受教訓都是自招的。不過今期再次推介鄭廄馬卻有充份理由，事關無論馬房成績如何不濟，但對於其鎮倉馬卻宜另眼相看，...

2023-02-08