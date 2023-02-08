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中大醫院40億貸款 政府准順延5年償還

2023-02-08 列印
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中文大學醫院原定今年開始，分10年償還共40.33億元的政府貸款，3月底需償還約6億元。政府指，新冠疫情對醫院財政構成負面影響，建議順延5年，即2028年3月才首次還款，分10期每年還款。

如按原定安排還款，中大醫院未來10年的現金流將維持負值，其中2027年更達至逾負20億元，將無法維持營運。政府建議順延5年還款，順延產生的應收的利息，會由醫院於15年期間提供公共醫療服務取代支付。
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