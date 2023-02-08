男子涉鐵線偷香油錢被捕

昨日凌晨約二時，秀茂坪順安道與利安道交界的福德老爺廟外，一名男子將一支長幼鐵線伸入香油箱的罅隙內，企圖偷香油錢，被途經駕駛人士發現形迹可疑，報警求助。





衝鋒隊警員接報趕至，這名男子仍在場，但否認偷香油錢，警員發覺有鐵線仍插在香油箱，隨即以企圖偷竊拘捕這名38歲姓劉男子，將他帶回警署調查。警方指，正調查被捕男子是否與其他同類型事件有關。