促《預算案》提振經濟 德勤倡再派5000元消費券

會計師行德勤昨發表《財政預算案》建議，強調為了提升市民的消費意欲，加快經濟復甦，政府應向合資格人士派發5000元消費券。



德勤又預計，本港今個財政年度財政赤字將達1257億元，主要由於賣地收入減少450億、印花稅收入減少112億，以及利得稅和薪俸稅收入減少432億。但德勤預測，下個財年，即2023/24年度會扭虧為盈，有523億盈餘，主要由於賣地收入及稅收增加。



德勤指，現時樓價仍高企，為刺激市民「上車意欲」，建議政府就香港永久居民購買首置單位，成為自住居所而付的印花稅，可提供一次性印花稅扣除，以20萬為上限；同時，要提高居所貸款利息扣除額，由10萬提升至15萬。