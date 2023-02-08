卓悅創辦人葉俊亨一家三口被頒令破產

連鎖化妝品銷售商卓悅創辦人葉俊亨一家三口，欠款逾2000萬元未還，去年9月遭入稟申請破產，高等法院上月宣佈葉俊亨破產，其妻及兒子即歌手JW王灝兒的男友葉韋彤（見圖），亦步其後塵，昨被頒令正式破產。



葉俊亨妻子鍾佩雲及兒子葉韋彤的破產呈請案，昨午在高等法院應訊，兩母子均無出庭。據呈請方指，已向法庭交齊破產呈請的相關文件，而鍾、葉無提出任何有效抗辯理據，聆案官宣佈二人無力償還償務，頒令他們即時破產。



卓悅控股早前曾發表聲明澄清，葉俊亨及鍾佩雲已非集團股東，訴訟與集團無關。