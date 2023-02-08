卓悅創辦人葉俊亨一家三口被頒令破產

葉俊亨妻子鍾佩雲及兒子葉韋彤的破產呈請案，昨午在高等法院應訊，兩母子均無出庭。據呈請方指，已向法庭交齊破產呈請的相關文件，而鍾、葉無提出任何有效抗辯理據，聆案官宣佈二人無力償還償務，頒令他們即時破產。
卓悅控股早前曾發表聲明澄清，葉俊亨及鍾佩雲已非集團股東，訴訟與集團無關。
行政長官李家超率領龐大代表團出訪沙特阿拉伯和阿聯酋，力爭中東地區商機，昨天傳來好消息，由沙特國營石油公司沙特阿美冠名贊助的「沙特阿美石油團體系列賽」，將於今年10月在粉嶺高球場舉辦，總賽事獎金高達50...
2023-02-08
美軍擊落中國高空氣球引發外交風波，中國外交部副部長謝鋒奉命代表中國政府，就美方武力襲擊中國民用無人飛艇一事，向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。外交部亦表示，飛艇事件考驗美方對穩定和改善中美關係的誠意。...
2023-02-07
土耳其東南部接壤敍利亞邊境地區，在當地周一凌晨發生兩次七級以上地震，多國派出救援隊伍前往救災，但道路通訊中斷及寒冷的天氣，增加救災難度。兩國罹難人數昨上升至逾5000人，2萬多人受傷。世界衛生組織則指...
2023-02-08
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna踏入2023年銷情可謂一枝獨秀，發展商趁銷情持續，第2期項目ONE INNOVALE-Bellevue昨日發出新一份銷售安排，推出82伙於本周六（1...
2023-02-08
傳統銀行定存息一減再減，其中中銀香港一周內2度全面減存息，最新12個月回報大削至3.5厘，是四大銀行中最低。另一邊廂，虛擬銀行Mox Bank趁機推出高息定存吸客，於本月提供迎新優惠，1個月定存達10...
2023-02-08
曼聯的奧脫福主場曾被譽為歐洲最難攻陷的球場之一，可是紅魔近年成績差強人意，早已失去夢劇院的光環。然而該隊今季改由坦哈格執教，加上鋒將拉舒福特重生，成績突飛猛進，目前於各項主場賽事已13連勝，今晚英超玫...
2023-02-08
由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度合作主演的電影《風再起時》昨晚舉行首映禮，戲中偉仔被城城大力掌摑，城城坦言3 TAKE過零錯誤拍攝，令他有很大無形壓力。而偉仔最難忘要由零開始苦練鋼琴，到現場原來古董琴無聲...
2023-02-08
特首李家超主持「你好，香港」全球宣傳活動之後，率領本港金融商貿精英代表團，出訪沙特阿拉伯和阿聯酋兩國，高調宣佈香港重回國際舞台，說好香港故事，同時爭取中東國家的龐大商機。與此同時，傳來好消息，全球最大...
2023-02-08
上期在本欄推介鄭廄「坪山新星」，其實自知又犯了禁，之前已說過盡量不以下游馬房的馬為重心，最終受教訓都是自招的。不過今期再次推介鄭廄馬卻有充份理由，事關無論馬房成績如何不濟，但對於其鎮倉馬卻宜另眼相看，...
2023-02-08