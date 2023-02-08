阿布泰遭滋擾警拘5男

旺角阿布泰國生活百貨分店（AbouThai），繼上周五晚有5名男子闖入高聲叫囂，並滋擾顧客後，本周日晚涉事其中兩名男子，再到該店高聲叫囂，店方報警求助，警方連日共拘捕五名涉案男子，當中包括兩名分別14及15歲少年。



被捕5人涉嫌「在公眾地方行為不檢」，據悉，他們在網上認識，搗亂只是為了呃like。從網上片段可見，5人闖入店內，其中一名光頭男子在店內大叫「林景楠同我出嚟！林景楠喺邊度呀？……」



林景楠是47名參與初選案，被控串謀顛覆國家政權罪案件的其中一名被告。早前表明會改認罪的林景楠，與區諾軒、趙家賢及鍾錦麟共4名認罪被告，將轉作控方證人。