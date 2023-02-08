香港中旅社首發團再啟航成功組織精彩 香港-北京遊首發團及大灣區香港深圳首發團

2月6日，農曆正月十五元宵佳節剛過，香港中旅社成功組織進一步放寬通關措施後香港北京首發團。20名遊客經香港國際機場出發，開啟四晚五天北京新春之旅，亞洲文化交流中心張棟主任、香港旅遊業議會主席徐王美倫、中國旅遊集團副總經理王斌、香港中國旅遊協會理事長吳熹安、香港中旅社副總經理于光明等為首發團送行，並在機場舉行了首發儀式。四晚五天的行程，遊客們將遊覽故宮、頤和園、長城等深受香港遊客喜愛的著名歷史文化景點，暢遊前門大街、王府井大街等具有濃厚節日氛圍的京城商業街，還將走進2022北京冬奧舉辦地首鋼園近觀首鋼滑雪大跳臺、打卡流光溢彩的世園花燈節，體驗既古老厚重又新潮時尚的京城風情等。該首發團也是中旅旅行首個香港入境北京的旅遊團體，中旅旅行還為首發團特別安排了機場迎賓儀式和酒店歡迎晚宴，提前制定旅遊團隊健康防護指引及應急處置預案，切實保障遊客旅途安全，為遊客提供舒適安心的旅行體驗。同日，香港中旅社成功組織《香港中旅100週年 與你從新出發精彩大灣區新篇章》系列之深圳一天團，全團一行40人，暢遊深圳全新打卡勝地、品嘗當地特色美食。為滿足疫情過後廣大香港旅客對內地旅遊的需求，香港中旅社與中旅旅行下屬各企業緊密合作，積極發揮業務協同互補的優勢和優質豐富的旅遊資源優勢，精心設計具有濃厚文化內涵的特色旅遊線路。目前，已為香港遊客共同謀劃推出十餘條不同主題產品線路，其中既有傳統經典線路和新興特色資源融合的遊線路，也有涵蓋主題樂園、博物館藝術、非遺體驗等滿足自由行、半自助及家庭定制旅行需求的小眾產品。以帶給遊客精彩豐富內地文化之旅、美食之旅、歡樂之旅。下一步，香港中旅社將繼續發揮引領作用，努力促進入境內地旅遊市場的有序恢復，策劃更加豐富的特色產品種類，不斷提升產品品質和服務質量，以全面提升遊客體驗，鞏固「中國旅遊專家」品牌形象，增進兩地民心相通，促進心靈契合，推動香港和祖國內地旅遊文化的共同繁榮與發展。