收費亭快易通停運 毋須停車遙距付費 「易通行」2.26暢通青沙管制區

■「易通行」繳費貼。

「易通行」不須停車繳付隧道費服務，定於本月26日早上在青沙管制區率先實行，屆時車輛行經尖山、沙田嶺和大圍隧道，可以直行直過，透過「易通行」繳費貼遙距付費。運輸署署長羅淑佩接受本報訪問時表示，已有34萬名車主申請並獲發繳費貼，佔全港車主近一半；同時，全港近一半的士司機亦已獲發繳費貼，她呼籲全港車主盡快在所有隧道實施前申請，行車便可一勞永逸。運輸署公佈本月26日上午5時起，「易通行」在青沙管制區實施，屆時尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道所有人手收費亭以及「快易通」車道將停運，司機不須在收費亭停車或排隊付款，可以透過「易通行」繳費貼遙距繳付隧道費。車主須把繳費貼與銀行戶口綁定，以自動支付隧道費。如司機未申請「易通行」，過隧道時系統會識別車牌，車主其後會收到電子繳費通知，須14個工作天內自行在網上以信用卡或轉數快繳費，亦可親身到便利店以現金繳交，逾期者會被徵收至少170元附加費，最高罰5000元。隧道費服務商至今向逾34萬曾遞交申請的車主發出繳費貼。署方呼籲其他車主盡快提出申請，約需5個工作天處理，首次申請費用全免，整個「易通行」服務不收月費。車主可以在更換行車證時提出申請，亦可到「易通行」網頁，或經「易通行」流動應用程式申請，登記過程約10分鐘。此外，「易通行」計劃今年首季會在城門隧道及獅子山隧道實施，並在今年內陸續推展至所有政府收費隧道。34萬車主獲發繳費貼羅淑佩說，已有34萬車主申請並獲發繳費貼，約佔全港車主總數的一半；而全港有1.8萬部的士，約8000部已申請並獲發貼，加上最近每日收到一至兩萬新申請，有信心措施推行時，大部份使用青沙管制區的車主，都已成功申請。她分析，青沙管制區每日約有6萬架次車輛經過，按已申請「易通行」數目，有理由相信「易通行」運作初期交通會暢順。為協助的士加快申請，署方會派員到的士商會等業內團體，以整批申請方式，協助的士司機加快獲發繳費貼。她強調，署方近日加緊宣傳，呼籲市民盡快申請，強調一旦成功申請「易通行」，駕駛便捷，「一勞永逸」，減少自己去便利店繳費的麻煩。民建聯立法會議員陳恒鑌預計，大量車主將會在近期遞交申請，建議政府減省手續，同時加派人手，加快處理申請。的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，現時有一半的士司機完成申請，「消息公佈咗之後，大家好緊張，因為要成日用到個幾條隧道，估計實施當日，大部份司機都申請咗。」香港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手亦指，不少貨車司機已完成申請並獲車貼，早前他與一眾貨櫃司機參與試行計劃，行車十分順暢，強調跨境司機早在內地熟習類似智能安排，認為本港推行的問題不大。