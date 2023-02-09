任睇No.1
  • 17º
  • 90%
  • 2023年2月9日 星期四
熱門： 給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波星雲大師

日報新聞 > 港聞

春天健康│10款抗病養肝食品+疏肝穴位

2023-02-09 列印
Previous Next

在中醫養生學中，「 立春 」(2023年2月4日) 要學識養「陽」，食補上要以清淡為佳，忌生冷油膩的食物，適當地配合「辛、甘、溫」之品，能調暢臟腑氣機，介紹10款湯水食品助你好好護肝，增強抵強力。

詳情：https://bit.ly/3Yv4PTL
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd