■八達通拍卡進入港鐵站時，車站控制室會收到提示，相關人士無法出閘，從而鎖定目標。

■九巴收到訊息後，會聯絡外勤車務人員，鎖定失蹤長者。

本港長者人口不斷膨脹，為協助尋找走失長者或認知障礙症患者，警方與港鐵及九巴公司建立合作機制，透過八達通系統，藉失蹤人士持有的八達通號碼尋人，如相關人士拍卡入港鐵站時，會無法出閘。其中，由去年12月中至1月中，九巴成功利用八達通系統，協助尋回4名腦退化症長者。警務處支援部策劃行動課總督察崔燿宗表示，截至去年11月，警方共錄得約2000宗失蹤人士案件，當中約500名失蹤人士為長者，約300名失蹤人士為認知障礙症患者，平均每日有約1.5名長者報失的案件。崔燿宗稱，警方在接到相關失蹤人口的報案後，會因應情況，將失蹤人士持有的八達通卡號碼，通知港鐵及九巴作出相應安排，若失蹤人士使用其八達通，進出港鐵或九巴的運輸系統，港鐵職員、九巴職員及警方便會獲得通知，即時作出相應調配。港鐵公司總經理—市務及客戶體驗梁靜雯表示，失蹤人士使用八達通拍卡進入港鐵站時，車站控制室即時會收到提示，相關人士無法出閘，從而會前往客務中心查詢，系統會顯示乘客為走失人士。她表示，為建立相關系統，港鐵公司投資超過300萬元。鎖定行經位置接回長者九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，當九巴收到訊息後，九巴電訊組會聯絡外勤車務督察或站長，留意巴士行經位置，以鎖定失蹤長者。九巴顧客熱線職員則會聯絡事主家人，通知最新情況，並協調內部溝通，直至家屬接回長者。崔燿宗表示，除了與港鐵及九巴合作外，警方會繼續與不同公營機構溝通，例如城巴、新巴等，亦呼籲市民要記下家中長者的八達通卡號碼，以便一旦走失，可提高尋回機會。