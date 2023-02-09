李家超轉往杜拜拓商機

行政長官李家超率領代表團完成訪問阿聯酋阿布扎比，啟程前往阿聯酋迪拜繼續行程；有指他將與當地商會會面，並出席商貿論壇暨晚宴。



李家超早前到阿布扎比的中阿產能合作示範園，並與相關人員交流，又前往阿布扎比港務局參觀。他在社交網頁表示，示範園是國家「一帶一路」倡議下，多元化的發展項目。他又認為，示範園的營運模式和經驗，對有意在中東地區拓展業務的香港企業來說，具有很大參考價值。