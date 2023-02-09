珠石玉器金銀首飾業 歡迎海關貴金屬及寶石交易商註冊制度

香港作為國際之都，擁有獨特的營商優勢，這很大程度建基於政府一直致力維護香港穩健的金融制度，當中對打擊洗黑錢及阻截恐怖分子集資活動更是不遺餘力。為了進一步加強香港在有關方面的規管，政府早前通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（下稱「條例」）並建立一套將於本年4月1日起開始生效的貴金屬及寶石交易商註冊制度（下稱「註冊制度」）。對於有關註冊制度，珠寶業界商會代表表示歡迎之餘，更指為了配合註冊制度，會提升業界對條例的認識及加強員工培訓，好讓業界能盡快適應新制度。

註冊制度有助打擊洗黑錢



九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌先生表示，早在數年前政府已就建立註冊制度的細節，諮詢業界的意見，藉此了解如何順暢實施規管制度，並同時達到防止洗黑錢的目標。「業界對註冊制度有不同想法，因此政府在制定註冊制度時，曾與珠寶業界以至零售業進行多次商討及諮詢。各方交換了不少意見，務求在執行的層面上能保障業界以至社會之餘，同時將影響減至最輕微。」



劉克斌更表示，香港多年來都是自由貿易城市，資金流動頻繁。事實上，業界過往一直在反洗錢方面的工作亦很有概念及經驗，因此對政府將要推行的註冊制度亦樂意支持。「當然一切都有賴業界的自律和把關，商會在過去多年來亦有向會員宣傳有關反洗黑錢的訊息。」劉克斌亦補充，反洗黑錢乃是現今全球社會的共同目標，世界各地例如歐盟以至東南亞等多個國家，都有就反洗黑錢及打擊不法分子籌集資金而訂立相應的法例，香港訂立新註冊制度也是為了配合最新的國際標準。

加強業界培訓 條例對消費者影響微



註冊制度正式生效後，將意味着往後的貴金屬及寶石交易必須合法合規。為了配合有關註冊制度的實施，作為珠石玉器金銀首飾業商會代表，劉克斌表示業界會帶頭為前線員工提供培訓，例如如何有系統地介紹註冊制度，前線員工如何執行有關細節等。「即使中小微企業在一開始的時候曾表示憂慮，擔心前線員工在處理大額的現金交易時會遇到困難，但隨着近年消費者已習慣電子消費，大額現金交易亦不常見，我們相信前線同事會更為警惕，執行條例的法定要求難度不大。而且新制度對消費者實際的影響亦不會太大，主要是當進行港幣12萬或以上的現金交易時，交易商要向消費者索取客戶身分資料以作盡職審查及紀錄之用。而且如何能適當地處理個人資料，亦會是我們為會員以至前線員工培訓的範圍。」



劉克斌坦言，有關註冊制定並非針對個別行業，「只是我們的行業性質關係，為避免被清洗黑錢的不法分子利用，所以需要有條例保障業界，長遠對整體社會的和諧發展是有益的。」