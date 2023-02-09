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接逾7400宗「高才通」申請 孫玉菡：批近5800宗

2023-02-09 列印
■孫玉菡指，五成半獲批人士是18至30歲，主要為5年內在全球百強大學畢業的人士。
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政府推出的「高端人才通行證計劃」，去年底起接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至1月27日已接獲超過7400宗申請，其中近5800宗已獲批；據政府提供的數據，全年收入達港幣250萬元或以上的申請者，有1172人，當中470宗已獲批。

年薪300萬至不足500萬的人士，佔此類別人數最多，有212人；年薪250萬至不足300萬、500萬至不足1000萬，或1000萬或以上的人士，各有80多人。

孫玉菡續指，按年齡計，五成半獲批人士是18至30歲，主要是5年內在全球百強大學畢業人士。入境處表示，高才通計劃收到申請後，一般需於4星期內完成審批，但部份簡單個案可以即日獲批。
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