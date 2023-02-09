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跨境學生對全面復課感興奮

2023-02-09 列印
■有港鐵職員於羅湖站，向跨境學生派發禮物。
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跨境中學生昨日起全面復課，有學生對3年來首次回校感到興奮，亦有學生興奮得睡不着覺。港鐵表示，同事昨早在羅湖站向學生派發小禮物，亦加派人手協助學生；公司會為2月22日起小學生、幼稚園跨境學童復課做好準備，繼續監察東鐵線運作情況，適時調整車務安排。

教育局局長蔡若蓮指，跨境中學生昨日回校過程順利，可使用專用通道過關；有信心小學、幼稚園復課亦會順利。
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