沙田倫常慘案 9旬翁斬妻跳樓亡

沙田發生倫常慘案，一名90歲老翁疑不滿遭75歲妻子發出噪音嘈醒，持刀斬傷妻子後，疑畏罪跳樓自殺，妻子負傷報警，救護員到場將老翁送院搶救，惜告不治。



血案現場為沙田乙明邨明信樓13樓1單位，據了解，兩夫妻育有1子，兒子早年已遷出。今次導火線是因噪音問題起爭執，昨凌晨5時許，老翁被妻子發出的聲音弄醒，一怒之下取出菜刀狂斬老伴，逞兇後躍下身亡。妻子頭及雙手受傷，血流披面，由救護車送院治理，目前情況穩定。



警方封鎖現場調查，在單位內檢獲一把涉案染血菜刀；睡房門口大灘血跡，牆壁、窗台及門口也染有血。

鄰居梁太表示，死者夫婦居住上址超過20年，不覺得老翁脾氣暴躁，兩夫婦見到左鄰右里均會打招呼。