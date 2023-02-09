內地通關 永安旅遊重啟中國線旅行團 榮獲南京市文化和旅遊局頒發「南京品質旅遊專賣店」認證

永安旅遊榮獲南京市文化和旅遊局頒發「南京品質旅遊專賣店」認證

香港與內地2月6日起全面通關，出入境內地不設通關人員限額，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排。喜迎中國旅遊啟新篇，南京市文化和旅遊局率先訪港交流，推介港人前往南京旅遊，並向永安旅遊頒發「南京品質旅遊專賣店」認證，讓永安旅遊成為香港市場上唯一獲國家旅遊局頒發該認證之旅行社。永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭表示，除了遊覽南京的古蹟，春季遊南京更可以欣賞梅花山的絢爛美景、牛首山佛頂宮的壯麗宏偉建築，香港與內地全面通關，喜歡賞花旅遊的香港人又多一個好選擇。永安旅遊將陸續推出精彩的南京及華東旅行團，並提供報名優惠。